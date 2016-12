Raser: 172 km/h und 1,6 Promille im Tauerntunnel

Donnerstagvormittag hat eine Zivilstreife der Salzburger Verkehrspolizei im Tauerntunnel an der Tauernautobahn (A10) einen alkoholisierten Raser gestellt. Er war mit 1,6 Promille und 172 Stundenkilometern in dem Tunnel unterwegs.

Der 25-Jährige aus Spittal an der Drau (Kärnten) war den Verkehrspolizisten gegen 9.45 Uhr aufgefallen: Er war in seinem Audi A3 nämlich viel zu schnell in dem Autobahntunnel von Flachauwinkl (Pongau) in Richtung Zederhaus (Lungau) unterwegs. In der 100-km/h-Beschränkung wurden bei ihm Tempo 172 gemessen.

Kärntner wollte nach Hause fahren

Die Polizisten verfolgten den 25-Jährigen, hielten ihn an und machten einen Alkotest. Der ergab die 1,62 Promille. Der Kärntner rechtfertigte sich damit, dass er mehrere alkoholische Getränke konsumiert habe und jetzt heimfahren wolle. Die Beamten nahmen ihm aber Führerschein und Autoschlüssel weg. Der 25-Jährige wird jetzt wegen mehrerer Delikte bei der Bezirkshauptmannschaft Tamsweg angezeigt.