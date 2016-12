Mord und Suizid in Henndorf

In Henndorf (Flachgau) dürfte ein 43-Jähriger laut Polizei seine Mutter erschossen und dann sich selbst getötet haben. Die Toten wurden Donnerstagnachmittag entdeckt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Laut Polizei fand eine Freundin der Familie am Donnerstag gegen 16.00 Uhr die beiden Toten in dem Haus in Henndorf-Wankham. Die Freundin hatte täglich mit der 74-jährigen Mutter Kontakt. Als diese sich am Donnerstag nicht meldete, fuhr die Frau zu dem Wohnhaus, um nachzuschauen. Durch die gläserne Terrassentür sah sie dann die Leiche der 74-Jährigen und schlug Alarm.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der 43-jährige Sohn seine Mutter und einen Hund erschossen und sich unmittelbar danach selbst getötet haben. Zum Motiv des Mannes ist laut Polizei derzeit noch nichts bekannt.

ORF/Gundl

Tatort wird untersucht

Der letzte Kontakt zwischen der Freundin und der 74-Jährigen fand am Mittwoch statt. Wann dann die Gewalttat genau passierte, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete eine Obduktion der Toten an. Das Landeskriminalamt untersuchte Donnerstagabend den Tatort.

Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes kümmerte sich um die Freundin der Familie, die die beiden Toten gefunden hatte.