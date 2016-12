Kraftwerk Kaprun noch leistungsfähiger

Das Wasserkraftwerk in Kaprun (Pinzgau) ist künftig noch leistungsfähiger. Bei Modernisierungsarbeiten wurde Technik aus den 1950er Jahren auf den neuesten Stand gebracht. Der Verbund und die Austrian Power Grid investierten insgesamt 81 Millionen Euro.

Das Kraftwerk Kaprun ist ein Sinnbild für den Wiederaufbau Österreichs. Zehn Jahre nach dem zweiten Weltkrieg wurde es fertiggestellt und dient seither als Regelkraftwerk für Spitzenstrom-Phasen. Seit den 1950er Jahren wurde es immer wieder modernisiert, zuletzt 2012 um eine Effizienzsteigerung zu erreichen, sagt Helmut Biberger, Leiter der Kraftwerksgruppe Kaprun.

„Einerseits haben wir bei Maschine 1 und 2 die sogenannte Lauffreude erneuert und bei dem Maschinensatz 3 und 4 in den letzten zwei Jahren einen neuen Generator eingebaut. Durch diesen neuen Generator haben wir eine Leistungssteigerung von 20 Megawatt pro Maschine. Das bedeutet, die komplette Kraftwerksleistung ist um 30 Prozent erhöht worden“, so Biberger.

ORF

Auch Umspannwerk wurde verstärkt

Durch die Effizienzsteigerung des Kraftwerks wurde eine Verstärkung des Umspannwerks in Kaprun durch die Austrian Power Grid (APG) notwendig. „Diese Platzverhältnisse hier in Kaprun in dem engen Talschluss haben es nicht mehr möglich gemacht eine Freiluftschaltanlage zu errichten. Daher hat die APG den Beschluss gefasst hier eine 380kV gasisolierte Innenraumschaltanlage zu errichten“, erklärt Helmut Tamerl von der APG.

„Topmodernes Kraftwerk in alter Hülle“

Eine besondere Herausforderung beim Umbau war, dass die Arbeiten erledigt werden mussten während zwei Generatoren weiterliefen. Außerdem mussten neue Teile an die bestehen Fundamente maßangefertigt werden. „Das Kraftwerk Kaprun Hauptstufe ist ja teilweise schon während des zweiten Weltkrieges gebaut und in den letzten Jahren immer wieder erneuert worden. Für mich ist das ein topmodernes Kraftwerk in einer alten Hülle“, meint Biberger.

Die Austrian Power Grid investierte 58 Millionen Euro, der Verbund 23 Millionen. Damit wären zumindest vorerst die Modernisierungsarbeiten abgeschlossen.