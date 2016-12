Junger Rumäne schwimmt mit Erfolg für Salzburg

Der 14-jährige gebürtige Rumäne Alexandru Ispas sammelt im Nachwuchsbereich für die Schwimmunion Generali Salzburg eine Medaille nach der anderen. Trainieren kann er auch auf zwei hauseigenen Schwimmbahnen.

5000 Armzüge - 40 Trainingskilometer im Becken pro Woche - Alexandru Ispas hat sein Leben, seine Freizeit voll und ganz dem Schwimmsport verschrieben. Das hat seine Eltern dazu veranlasst, für ihn zu Hause besondere Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Alexandru Ispas zählt wohl zu den größten Schwimmtalenten des Landes. Momente der Ruhe sind für ihn in seiner Heimatstadt Salzburg derzeit Mangelware. Der Tagesablauf des 14-jährigen Nachwuchsschwimmers ist genau durchgeplant.

ORF

„Aufstehen, frühstücken, dann bis drei Uhr nachmittags in die Schule gehen und danach Training. Teilweise trainiere ich auch schon vor der Schule. Dazu kommen noch die Hausaufgaben. Für andere Aktivitäten bleibt da kaum mehr Zeit“, schildert Alexandru Ispas seinen Tagesablauf.

Auch zu Hause zwei Trainingsbahnen

Seit dem Jahr 2008 lebt Alexandru in Salzburg. In seiner Geburtsstadt Bukarest hat er seine ersten Schwimmversuche unternommen. Damit Alexandru auch in aller früh - zumindest zwei Mal pro Woche - vor der Schule trainieren kann, haben seine Eltern im Untergeschoss ihres Hauses etwas Ungewöhnliches umgesetzt um ihren schwimmbegeisterten Sohn zu unterstützen: Im Elternhaus stehen für Alexandru zwei 25-Meter-Bahnen zur Verfügung.

ORF

Alexandru Ispas ist Kraul- Langstreckenspezialist, die 1500 Meter sind bis dato seine Spezialdisziplin. Bei den zehn bis 15 internationalen Wettkämpofen, an denen Alexandru pro Jahr teilnimmt, ist Vater Mihai Ispas mit dabei, spielt Taxi, Betreuer und vieles mehr. Bei der österreichischen Meisterschaft hat Alxandru Ende November aufgezeigt - neben einigen Rekorden ist er auf seiner Paradestrecke über 1500 Meter Freistil in der allgemeinen Klasse auf Rang vier geschwommen.

Bereits mehrere Salzburger Rekorde erzielt

Diese Erfolge konnte er auch dank seines Trainerteam im Leistungszentrum Rif bei Salzburg erreichen. Sieben bis acht Mal pro Woche trainiert Alexandru dort. In seiner Altersklasse stehen vor allem stabile Technik und Ausdauer im Vordergrund. Die heurigen Erfolge bestätigen Alexandrus harte Arbeit und Ausdauer, sagt sein Trainer Clemens Weis.

„Vor allem auf den langen Strecken hat er bereits einige Salzburger Rekorde erzielt - so über 400, 800 und 1500 Meter Freistil. Über 200 Meter Rücken ist er Salzburger Nachwuchsrekord geschwommen. Und bei den österreichischen Meisterschaften über 1500 Meter Freistil ist er bis eine Sekunde an den nationalen Nachwuchsrekord herangekommen.“

Studienplatz an US-Uni als Ziel

Alexandru Ispas träumt von einem Studienplatz an einer amerikanischen Universität, um von dort aus die Schwimm-Karriereleiter weiter nach oben zu klettern - so, wie es einst Österreichs Aushängeschild Markus Rogan geschafft hat.

ORF

Der ehrgeizige junge Mann aus Bukarest hat aber noch weitere Ziele. „In nächster Zeit möchte ich zur Jugendolympiade und dann natürlich Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und eben auch olympische Spiele“, sagt Alexandru.