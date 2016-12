Katze bei Wohnungsbrand verendet

Bei einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in Zell am See (Pinzgau) ist am Christtag eine Katze verendet. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, Personen wurden nicht verletzt.

Eine Anrainerin bemerkte im Ortsteil Thumersbach dichten Rauch, der sich vom Keller des Hauses ausgebreitet hatte. Sie alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen im Keller löschen und ein Ausbreiten des Feuers auf das Obergeschoß verhindern. Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte ein defektes Entfeuchtungsgerät den Brand ausgelöst haben. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

zurück von weiter

Links: