Massenschlägerei am Rotkreuz-Parkplatz

Am Rotkreuz-Parkplatz in der Stadt Salzburg ist es Sonntagfrüh zu einer Massenschlägerei gekommen. Acht Männer aus mehreren verschiedenen Ländern gingen aufeinander los und verletzten sich gegenseitig.

Grund für die Schlägerei dürften Beleidigungen gewesen sein. Die beteiligten Männer waren zudem betrunken. Alle acht werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

In Zell am See (Pinzgau) haben Polizisten einen aggressiven 23-Jährigen vorübergehend festgenommen. Der aus Maishofen (Pinzgau) stammende Mann war aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Taxifahrer in Streit geraten. Auch gegenüber der Beamten beruhigte sich der betrunkene Mann nicht, sondern bedrohte die Polizisten bedroht. Diese nahmen den 23-Jährigen dann mit auf die Polizeiinspektion. Der Maishofener wird angezeigt.

