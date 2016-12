Salzburgs Bevölkerung wächst weiter

Salzburgs Bevöklerung wächst weiter. Die Landesstatistik hat heuer den stärksten Bevölkerungszuwachs seit mehr als 20 Jahren verzeichnet. Steigende Geburtenzahlen, aber auch Zuwanderung seien die Gründe dafür, heißt es.

Mit Stichtag Ersten Jänner 2016 lebten in Salzburg mehr als 545.000 Menschen - das entspricht einem Zuwachs von rund einem Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Am 1. Jänner 2016 lebten 545.815 Personen im Bundesland Salzburg. Das waren um 7.240 Menschen bzw. 1,34 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit wurde das größte Bevölkerungswachstum seit 1993 verzeichnet.

Für die nächsten zehn Jahre wird für das Land Salzburg mit einem Wachstum von 30.430 Personen bzw. 5,6 Prozent gerechnet - deutlich mehr als in den vergangenen beiden Dekaden (4,0 bzw. 3,3 Prozent).

In 30 Jahren rund 590.000 Einwohner

In 30 Jahren würden unter diesen Voraussetzungen in Salzburg dann voraussichtlich rund 590.000 Menschen wohnen, um 8,2 Prozent mehr als aktuell. Dabei wird Salzburg auf Grund der positiven Wanderungsbilanz (Saldo aus Zu- und Abwanderungen) weiter wachsen, während die Geburtenbilanz (Differenz aus Geburten und Sterbefällen) trotz zuletzt wieder gestiegener Geburtenzahlen nur noch die nächsten 17 Jahre einen positiven Beitrag zum Bevölkerungswachstum leisten wird.

Von dieser Zunahme sind jedoch nicht alle Altersgruppen gleichmäßig betroffen. Die Zahl der unter 20-Jährigen wird stagnieren, der Jugendanteil durch den Zuwachs der Gesamtbevölkerung daher von aktuell 20,3 bis in 30 Jahren auf rund 19 Prozent sinken. Die Zahl der Personen zwischen 20 und 64 Jahren wird in den nächsten fünf Jahren zwar noch ansteigen, langfristig jedoch aufgrund des Vorrückens der geburtenstarken Sechzigerjahrgänge ins Pensionsalter zurückgehen. Statt 61,7 Prozent werden sich 2050 nur noch 53,9 Prozent im Haupterwerbsalter befinden. Der Seniorenanteil wird dagegen von 18,0 bis 2050 auf 27,4 Prozent steigen.

Außergebirg wächst, Innergebirg stagniert

Am 1. Jänner 2016 lebten 150.938 Menschen bzw. 27,7 Prozent der Salzburger Bevölkerung in der Landeshauptstadt. Der zweitgrößte Bezirk des Landes war der Flachgau mit 148.738 Bewohnerinnen und Bewohnern bzw. 27,3 Prozent. Der Lungau verzeichnete mit 20.547 Menschen oder 3,8 Prozent die wenigsten Einwohnerinnen und Einwohner. Gegenüber 2006 wuchs die Bevölkerung des Flachgaus (+ 7,5 Prozent) und des Tennengaus (+ 7,0 Prozent) überdurchschnittlich, während die Stadt Salzburg (+ 3,0 Prozent), der Pinzgau (+ 2,1 Prozent) und der Pongau (+ 1,2 Prozent) unter dem Landesschnitt (+ 4,0 Prozent) lagen. Der Lungau musste im genannten Zeitraum sogar einen Bevölkerungsrückgang von 2,5 Prozent hinnehmen.

Sieben der 119 Salzburger Gemeinden wurden am 1. Jänner 2016 von mehr als 10.000 Menschen bewohnt. In ebenfalls sieben Gemeinden wohnten dagegen weniger als 500 Personen - vier davon liegen im Lungau. 90 Salzburger Gemeinden konnten in den vergangenen fünf Jahren einen Bevölkerungszuwachs verbuchen, während in 28 Gemeinden die Bevölkerungszahl abnahm. Vergleicht man das Durchschnittsalter der Bevölkerung der Gemeinden, war Werfenweng mit 37,3 Jahren die „jüngste“ Gemeinde und Mauterndorf mit 45,9 Jahren die „älteste“ Gemeinde Salzburgs.

Salzburg überholt Kärnten

In den vergangenen zehn Jahren nahm die Bevölkerung Salzburgs um 20.895 Personen bzw. 4,0 Prozent zu. Damit befand sich Salzburg im Bundesländervergleich an sechster Stelle und unter dem Österreichschnitt von 5,4 Prozent. Wien lag mit 11,4 Prozent an der Spitze. Dahinter folgte Tirol mit 6,5 Prozent. Das Schlusslicht bildete Kärnten mit einem Wachstum von 0,2 Prozent. Zwischen den Volkszählungen 1991 und 2001 wies Salzburg mit 6,8 Prozent noch das größte prozentuelle Wachstum aller neun Bundesländer auf.

Österreichweit wird in den nächsten 20 Jahren ein Bevölkerungswachstum von 9,9 Prozent prognostiziert. Im Bundesländervergleich landet Salzburg (+ 7,6 Prozent) auf Rang 7. Wien wird mit + 15,0 Prozent das stärkste Wachstum erfahren, Kärnten mit 1,5 Prozent den geringsten Anstieg. Salzburg wird damit Kärnten voraussichtlich 2021 als sechstgrößtes Bundesland ablösen.

