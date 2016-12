Betrunkener Lenker mit Auto abgestürzt

In Bramberg (Pinzgau) ist Samstagfrüh ein betrunkener Lenker mit seinem Auto einen Abhang hinuntergestürzt. Er war bei einem Wendemanöver zu nahe an die Böschung gekommen und stürzte mit seinem Wagen mehrere Meter rückwärts ab.

Der 25-jährige Lenker Mann und vier weitere Auto-Insassen konnten sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt, seine Begleiter kamen ohne Verletzungen davon. Ein beim Lenker vorgenommener Alkotest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille.

Die Polizei im Oberpinzgau musste sich aber auch noch mit weiteren Alkolenkern beschäftigen. Freitagabend kam der Lenker eines Klein-Lkw auf der Pass Thurn Straße (B161) in Fahrtrichtung Mittersill von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und landete im Straßengraben. Als die Polizei am Unfallort eintraf, war er weg. Er wurde aber ausgeforscht. Der Alkotest bei dem 52-jährigen Einheimischen ergab 1,24 Promille.

Frau sprang mit Bierflaschen auf Straße

Ebenfalls in Mittersill wurden Polizeibeamte Freitagabend auf eine Frau aufmerksam, die mit zwei Bierflaschen in der Hand unmittelbar vor herankommenden Fahrzeugen auf die Fahrbahn der B168 sprang, um diese anzuhalten. Die Beamten redeten ihr zu, damit aufzuhören. Dabei wurde sie aber aggressiv. Weil auch mehrmalige Abmahnungen nicht halfen, wurde sie festgenommen und in die Polizeiinspektion gebracht. Dort beruhigte sie sich. Nachdem die Personalien der 33-Jährigen festgestellt worden waren, durfte sie heimgehen. Sie wird auf freiem Fuß angezeigt.

