Fuschl: Terrorverdacht gegen 25-Jährigen

Nach der Razzia in einer Flüchtlingsunterkunft in Fuschl (Flachgau) ist am Dienstag für den festgenommenen 25-jährigen Marokkaner die Untersuchungshaft beantragt worden. Gegen ihn wird wegen Terrorverdachts ermittelt.

Der 25-Jährige soll mit anderen Männern über eine „mutmaßlich terroristischen Anschlag“ in Salzburg zwischen Weihnachten und Silvester gesprochen haben. Das bestätigte am Dienstag die Staatsanwaltschaft - mehr dazu in: Fuschl: Polizeieinsatz wegen Anschlagplans? (salzburg.ORF.at; 19.12.2016).

Bei Razzia kein Material für Anschlag

Wie Peter Gridling, Direktor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) am Dienstag im Ö1-Mittagsjournal sagte, seien bei der Razzia keine unmittelbar für einen Anschlag erforderlichen Materialien gefunden worden. Beim Anfangsverdacht sei jedoch klar die Möglichkeit eines Anschlags im Raum gestanden: „Hier wurde entsprechend observiert und aus Sicherheitsgründen eingegriffen, um Klarheit in die Situation zu bringen“, so Gridling.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg ermittelt gegen den Marokkaner wegen des Verdachtes der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung, erklärte Staatsanwaltschafts-Sprecher Robert Holzleitner am Dienstag. Bei dem 25-Jährigen seien kleineren Mengen an Suchtgift, gut 8.000 Euro Bargeld und auch mehrere elektronische Geräte wie Handys sichergestellt worden.

Ermittlungen seit November

Der 25-jährige Marokkaner wurde am Dienstag erneut verhört. Zudem sollen das Anrufprotokoll und Mitteilungen am Mobiltelefon des Verdächtigen und die bei der Hausdurchsuchung sichergestellten Datenträger weitere Hinweise liefern.

Die Landespolizeidirektion Salzburg bekam im November Hinweise auf Gespräche über einen möglichen Anschlag zwischen Weihnachten und Silvester. Als einer der Verdächtigen wurde dann der 25-Jährige identifiziert. Verfassungsschützer beobachteten ihn vor der Razzia am Montag mehrere Wochen lang. Ermittelt wird derzeit auch im Umfeld des verdächtigen Marokkaners.

„Kein hinreichender Verdacht“ gegen Mitbewohner

Über den Hauptverdächtigen ist bis dato bekannt, dass er einen negativen Asylbescheid bekam. Sein Antrag auf Asyl wurde offenbar auch in zweiter Instanz abgelehnt. Weiter unklar ist, wann der Mann nach Österreich einreiste. Gegen weitere als Beschuldigte geführte Mitbewohner des Marokkaners in der Unterkunft in Fuschl gibt es laut Staatsanwaltschaft „keine hinreichenden Verdachtsmomente der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung.“

Asylunterkunft noch am Montag geschlossen

Die Stimmung in der Gemeinde ist jedenfalls angespannt: Die Asylunterkunft im Pfarrhof von Fuschl wurde noch am Montag geschlossen. Die Bewohner wurden in einem Quartier in der Stadt Salzburg untergebracht.

Die Ermittler würden höchst sensibel vorgehen, sagte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP): „Es soll nicht zu einer Vorverurteilung bekommen, sondern wir wollen die Ermittlungen genau und präzise führen. Das Staatsschutzgesetz, das wir beschlossen haben, wirkt. Diese Ermittlungen haben ja nicht am Montag begonnen, sondern gehen schon lange.“ Damit habe man die Möglichkeit potenziell gefährdete Personen schon frühzeitig aus dem Verkehr zu ziehen, sagte Sobotka.

