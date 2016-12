Mit zerbrochener Flasche in Hals gestochen

Drei Unbekannte haben Donnerstagabend in der Stadt Salzburg einem 36-Jährigen mit einer zerbrochenen Glasflasche in den Hals gestochen. Der mutmaßliche Haupttäter wurde von der Polizei bereits festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich in einer Garage am Südtirolerplatz am Salzburger Hauptbahnhof. Dort wurde der 36-Jährige von den drei Burschen aus Afghanistan angegriffen. Sie verletzten ihn mit einer abgebrochenen Glasflasche am Hals. Der Mann blutete stark, Polizisten fanden den Verletzten und leisteten Erste Hilfe.

Zwei von drei Tätern noch flüchtig

Der mutmaßliche Hauptverdächtige, ein 19-jähriger Bursche, konnte von der Polizei in der Nähe seiner Wohnung gestellt werden. Nach seinen beiden Landsleuten im Alter von 17 und 18 Jahren wird noch gefahndet. Weitere Details wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht bekannt geben.