Verletzte bei mehreren „Wirtshausschlägereien“

In der Stadt Salzburg, dem Flachgau und im Lungau hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Schlägereien vor Lokalen gegeben. Insgesamt sind fünf Personen zum Teil schwer verletzt worden.

Gegen drei Uhr früh ist in Wals (Flachgau) ein 20- jähriger Einheimischer vor einem Lokal von einem Unbekannten niedergeschlagen worden. Der Täter trat dem Opfer auch noch mit dem Fuß gegen den Kopf. Fast zur selben Zeit ist am Giselakai in der Stadt Salzburg eine Massenschlägerei ausgebrochen. Zwei Männer mussten in das Unfallkrankenhaus gebracht werden. Bei den mutmaßlichen Angreifern soll es sich laut Zeugen um bis zu sechs Männer mit südländischem Aussehen gehandelt haben.

Zwei Verletzte und drei Anzeigen im Lungau

Auch im Lungau kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. In Mariapfarr waren mehrere Männer in ein Handgemenge vor einer Disco verwickelt. Ein 18-jähriger Serbe verpasste einem 50-jährigen Österreicher einen Kopfstoß und verletzte ihn. Aus der darauf resultierenden Auseinandersetzung zwischen den Männern wurde auch ein 16-jähriger Rumäne leicht verletzt.

