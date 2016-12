Von Vandalen beschädigt: ÖBB-Railjet fällt aus

Bisher unbekannte Täter haben Freitagfrüh den Zugverkehr zwischen Salzburg und Wien empfindlich gestört: Die Vandalen beschädigten eine in Salzburg abgestellte ÖBB-Railjet-Garnitur. Dieser Zug dürfte längere Zeit ausfallen.

Die Zugfahrgäste bemerkten die Folgen des Schadens Freitagfrüh: Denn der stark frequentierte Railjet Salzburg-Wien um kurz nach 7.00 Uhr wurde nur mit einer Garnitur geführt - statt wie üblich mit zwei. Damit war das Gedränge in dem verbliebenen Zug groß.

Elf Scheiben beschädigt

Denn eine in Salzburg abgestellte Zuggarnitur wurde in der Nacht auf Freitag Opfer von unbekannte Vandalen, betonte ÖBB-Sprecher Rene Zumtobel gegenüber dem ORF: Durch Schläge mit dem Nothammer hatten elf Scheiben Sprünge, auch Zugtische und Behälter wurden mit dem Hammer beschädigt und Polsterung heruntergerissen. Da die Railjet-Scheiben während der Fahrt hohem Luftdruck standhalten müssen, kam ein Einsatz Freitagfrüh nicht in Frage. Die ÖBB erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Der Zug falle deshalb vorerst aus, ergänzte Zumtobel - und das bringt die ÖBB in Schwierigkeiten: Denn gerade an den kommenden starken Reisewochenenden werde jede Railjet-Garnitur dringend gebraucht, so Zumtobel. Die Railjet-Garnitur wurde am Freitag nach Wien zur Reparatur überstellt - das kann aber dauern: „Elf Seitenscheiben zu reparieren ist aufwändig. Das geht’s um Sicherheit, da muss man alles genau überprüfen - das wird seine Zeit dauern.“ Der Sachschaden betrage zehntausende Euro.

Züge werden versperrt abgestellt

Die ÖBB wollen in den nächsten Tagen ihre Zuggarnituren über Nacht intensiver bewachen. Dabei seien die beim Hauptbahnhof über Nacht abgestellten Zuggarnituren versperrt, ergänzt Zumtobel: „Da wird jetzt auch die Polizei die Ermittlungen führen, wie diese Person oder Personen in den Zug gekommen sind. Für mich ist es einfach unverständlich, warum man eine Zuggarnitur derart beschädigt.“