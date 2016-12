Aufregung über annullierte Uni-Prüfung

An der Universität Salzburg herrscht Aufregung über eine annullierte Prüfung: Der Professor zog diese zurück, weil Prüfungsfragen in einer Facebook-Gruppe aufgetaucht waren. Die Hochschülerschaft kritisiert die Vorgangsweise.

Es geht um eine Pädagogik-Prüfung im Oktober bei Professor Günter Haider, der früher für die PISA-Tests in Österreich verantwortlich war. Für über 100 Studenten sei diese Prüfung bereits nach wenigen Tagen annulliert - und das, weil Prüfungsfragen in einem Facebook-Forum aufgetaucht waren, sagt Ivana Ristic, Vorsitzende der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) an der Universität Salzburg: „Der Grund war, dass Haider sehr empört darüber war, dass sich Studierende darüber austauschen, was in früheren Prüfungen gekommen ist.“

ORF

ÖH: Nur Fragen vergangener Tests gesammelt

„Die Prüfung bestand aus zwei Teilen, einem Multiple-Choice-Test und offenen Fragen“, betont Ristic. In der Facebook-Gruppe sei ein Gedächtnisprotokoll veröffentlicht worden, in dem Fragen vergangener Test gesammelt worden seien, so die ÖH-Vorsitzende. Auch vom Multiple-Choice-Test seien einzelne Fragen früherer Prüfungen veröffentlicht worden. Bei der Leistungs-Überprüfung im Oktober seien aber nicht dieselben Fragen gestellt worden, sondern ähnliche, so die ÖH-Vorsitzende.

„Studierende haben sich immer schon über Prüfungsstoff und -fragen ausgetauscht. Heutzutage passiert das natürlich auch online - und ist völlig legal“, so Daniel Strzecki von der ÖH-Fakultätsvertretung. „Die Prüfungsleistung Studierenden nicht zu beurteilen und ihnen öffentlich rechtswidriges Verhalten zu unterstellen, ist völlig inakzeptabel.“

Professor: „Ganzer Test fotografiert und transkribiert“

Für Haider sind die Aussagen der Hochschülerschaft „völlig falsch“. Zum einen seien „um die 90 Studenten“ von der Annullierung betroffen gewesen. Bereits beim ersten Prüfungstermin im Juni sei die Klausur "fotografiert, abgeschrieben und in betrügerischer Absicht unter den Prüflingen in meinem Kurs verteilt worden, so der Professor. Studenten hätten den gesamten 14-seitigen Multiple-Choice-Test fotografiert, transkribiert „und dann in einer geschlossenen Usergruppe auf Facebook vollständig zur Verfügung gestellt“, betont Haider. Das sei nicht „das übliche Austauschen von Prüfungsfragen“, sondern widerspreche „verschiedenen Gesetzen“ und sei auch „nicht moralisch“ und „absurd“.

Es habe für ihn „gar keine andere Möglichkeit“ gegeben, als die Prüfung nicht zu benoten, betont Haider: „Nachdem hier in betrügerischer Absicht eine großangelegte Täuschungsaktion durchgeführt wurde, bleibt mir hier - nach Absprache mit der Rechtsabteilung - nur die Möglichkeit, diesen Termin zu annullieren.“ Der Wiederholungstermin sei wenige Wochen später abgehalten worden. Die Prüfung habe dann ganz normal stattgefunden und ein großer Teil der 90 betroffenen Studenten habe den Test dann absolviert, sagte Haider.

Interne Suche, ÖH kündigt Protest an

Intern laufe die Suche nach denjenigen, die die Fotos von den Prüfungsbögen machten, ergänzt der Professor - denn: „Denn sie laufen Gefahr, hier nach dem Urheberrecht oder auch nach dem Universitätsrecht Nachteile zu haben“. Die ÖH habe in der Sache mit ihm persönlich nie Kontakt aufgenommen, so Haider.

Auch die ÖH-Führung will nicht nachgeben: Sie plant für kommenden Montagnachmittag eine Protestaktion beim Unipark in Salzburg-Nonntal und will dabei eine Benotung des annullierten Tests einfordern.