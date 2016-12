Fahrerflüchtiger von A10 stellt sich

Jener Autofahrer, der am Dienstagabend auf der Tauernautobahn bei Salzburg-Süd (Flachgau) den PKW einer Tennengauerin gerammt hatte und anschließend geflüchtet ist, hat sich noch am Dienstag bei der Polizei Anif gestellt.

Der 55-jährige Flachgauer zeigte sich am Dienstag zwei Stunden nach dem Unfall bei der Polizeiinspektion Anif selbst an. Der Unfalllenker gab an, nach dem Unfall ein Blackout gehabt zu haben. Ein Alkotest verlief negativ.

Der Mann rammte mit seinem Fahrzeug auf der Tauernautobahn bei Salzburg-Süd das Auto einer 34-jährigen Frau aus Puch (Tennengau). Das Fahrzeug der Tennengauerin geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam auf der linken Wagenseite zu liegen. Die Frau wurde leicht verletzt. Laut Zeugenaussagen blieb der Unfalllenker zunächst stehen, flüchtete dann aber weiter in Fahrtrichtung Villach - mehr dazu in: Fahrerflucht nach Unfall auf Autobahn (salzburg.ORF.at; 13.12.2016).

ORF

Links: