Bereits 1.500 Schalke-Fans in Innenstadt

In der Salzburger Altstadt sind bereits seit Donnerstagmittag die ersten Fußballfans des deutschen Top-Clubs Schalke 04 eingetroffen. Der Rudolfskai ist gesperrt. Die Lage ist entgegen den Erwartungen verhältnismäßig ruhig.

Zwei Polizeihubschrauber kreisen seit Donnerstagmittag über der Salzburger Innenstadt. Gegen 13 Uhr kamen die ersten Schalke Fans mit einem Sonderzug am Salzburger Hauptbahnhof an. Der Rudolfskai ist seit Donnerstagmittag gesperrt. 400 Fans befanden sich am frühen Nachmittag in der Innenstadt. Die Polizei teilte gegen 15 Uhr mit, dass deutlich weniger Fans mit den ersten Sonderzügen nach Salzburg gekommen sind, als angekündigt.

Marschbeginn der Königsblauen um 18.30 Uhr

Insgesamt 2.000 Fans werden beim Fanmarsch vom Rudolfskai zum Stadion nach Klessheim erwartet. Die Polizei geht davon aus, dass der Großteil der Schalke Fans bis 17 Uhr in der Altstadt eintrifft. 4.000 Karten wurden an Gelsenkirchen-Fans verkauft. Der Rudolfskai bleibt am Donnerstag aus Verkehrs- und Sicherheitsgründen noch bis 20 Uhr gesperrt. Am Salzburger Christkindlmarkt werden am Donnerstag aus Sicherheitsgründen nur Getränke mit Pappbechern ausgeschenkt.