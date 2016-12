Zeuge vereitelt Tankstellenüberfall in Bergheim

Donnerstagfrüh ist in Bergheim-Lengfelden (Flachgau) eine Tankstelle überfallen worden. Ein unbekannter Täter bedrohte die Kassiererin mit einer Pistole und forderte Geld. Ein Paketzusteller beobachtete den Überfall und vereitelte diesen.

Gegen halb drei Uhr Früh betrat der Täter die Tankstelle in Bergheim-Lengfelden. Der Verdächtige war mit einer Pistole bewaffnet und forderte die Angestellte auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Ein Paketzusteller beobachtete den Vorfall und versteckte sich im Eingangsbereich der Tankstelle. Die Kassiererin gab dem Räuber das Geld aus der Kasse. Der Täter steckte die Beute in eine Plastiktasche und flüchtete Richtung Ausgang der Tankstelle. Dort aber versetzte ihm der Paketzusteller einen Stoß. Der Räuber stürzte zu Boden und verlor die Plastiktasche mit dem Bargeld. Der Mann setzte seine Flucht ohne Beute in Richtung Stadt Salzburg fort. Noch Donnerstagfrüh fahndete die Polizei großräumig im Stadtgebiet und im Flachgau nach dem Räuber, bislang aber ohne Erfolg. Die Kassiererin blieb bei dem Raubüberfall unverletzt.

Der Mann soll zwischen 16 und 20 Jahre alt sein, 1.60 Meter groß und von schlanker Statur. Der Räuber trug eine dunkle Jean, eine schwarze Jacke und vermummte sein Gesicht mit einem rosa Schal. Hinweise zum Verdächtigen werden bei jeder Polizeiinspektion angenommen.