64 Einbrüche: Moldawier gefasst

Die Polizei hat einen moldawischen Serieneinbrecher mittels DNA-Abgleich ausgeforscht. Der 23-Jährige soll 64 Einbrüche begangen haben. Der Mann wurde in Rumänien festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg überstellt.

Der Moldawier soll Mitglied einer zehn bis zwölfköpfigen Einbrecherbande gewesen sein. Innerhalb weniger Jahre soll die Bande insgesamt 64 Einbrüche in Salzburg, Niederösterreich und der Schweiz begangen haben. Alleine die Schadenssumme in der Schweiz betrug 240.000 Euro.

Mann hinterlässt DNA bei erstem Einbruch in Freiheit

Der Mann wurde bereits vor einigen Jahren wegen einer Einbruchsserie in einer Salzburger Schrebergartensiedlung festgenommen. Als der heute 23-Jährige im Juli 2013 entlassen wurde, wurde der Mann wieder straffällig. Sein erster Einbruch in Freiheit wurde ihm zum Verhängnis: der Moldawier brach in ein Auto ein und verletzte sich dabei. Die Kriminalisten konnten damals DNA Spuren sicherstellen.

März 2016: Einbruch mit gleicher DNA

Nach dem Auto-Einbruch von 2013 verlor sich die Spur des 23-Jährigen. Erst im März schlug die DNA des Moldawiers wieder am Schirm der Ermittler auf. Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Niederösterreich im vergangenen März gab es erneut einen DNA-Treffer. Die Staatsanwaltschaft erließ daraufhin einen europäischen Haftbefehl. Der Mann wurde in Rumänien festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg in Puch-Urstein (Tennengau) überstellt. Der 23-Jährige zeigte sich bei den Einvernahmen geständig. An wie vielen Taten der Verdächtige beteiligt war, ist noch nicht bekannt. Um das abzuklären soll der Moldawier in die Schweiz überstellt werden. Ein entsprechender Auslieferungsantrag wurde bereits gestellt.