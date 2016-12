Europa-League-Schlager mit vielen Unbekannten

Beim Europa-League-Spiel FC Salzburg gegen Schalke 04 am Donnerstag werden sowohl die Salzburger als auch die Gelsenkirchner nicht mit der Stamm-Elf im Stadion in Klessheim auflaufen. Die Fans erwartet ein Schlager mit vielen Unbekannten.

Sowohl Salzburg-Trainer Oscar Garcia als auch Schalke-Trainer Markus Weinzierl werden ihre besten Spieler für die bevorstehenden Spiele am Wochenende schonen. Der FC Salzburg legt nach dem vorzeitigen Ausscheiden in der Europa League den Fokus voll und ganz auf die heimische Bundesliga. Garcia wollte sich am Mittwoch aber noch nicht festlegen, mit welcher Aufstellung er am Donnerstag im Schlagerspiel gegen Schalke 04 starten wird. „Wir müssen vor allem an die Bundesliga denken, wir haben jetzt fünf Spiele in zwei Wochen absolviert, das war sehr intensiv. Einige Spieler sind verletzt, wir haben auch noch zwei wichtige Spiele in der Bundesliga, aber wir gehen auf jeden Fall mit einer Sieges-Mentalität in das Spiel gegen Schalke 04“, betonte Garcia.

Schalke reist ohne Stammspieler an

Schalke steht bereits vor dem sechsten und letzten Spiel als Sieger der Gruppe I in der Europa-League-Gruppenphase fest und empfängt am Wochenende in der deutschen Bundesliga den Tabellennachbarn Bayer Leverkusen. Die Kräfte werden also auch beim Top-Club aus Gelsenkirchen geschont. Die Deutschen traten am Mittwoch ihre Anreise nach Salzburg ohne Stammtorhüter Ralf Fährmann an, auch Abwehrspieler wie beispielsweise Naldo, Matija Nastasic und Sead Kolasinac blieben zu Hause.

Vorfreude bei Bullen

Trotz der vielen Kilometer in den Beinen und dem enttäuschenden vorzeitigen Ausscheiden in der Europa-League ist die Motivation bei den Bullen im Hinblick auf das Schlagerspiel gegen Schalke 04 groß. „Die Freude überwiegt auf jeden Fall, es ist eine große Kulisse, vor der wir am Donnerstag spielen dürfen. Wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Gegen einen deutschen Top-Club zu spielen, ist für einen Österreicher etwas Besonderes“, sagte Verteidiger Stefan Lainer.

20.000 Zuschauer - 5.000 Fans aus Gelsenkirchen

Spielbeginn in Klessheim ist am Donnerstag um 21.05 Uhr. 20.000 Zuschauer werden im Stadion in Klessheim erwartet. Alleine 5.000 Fans reisen aus Gelsenkirchen an. Um 18.30 Uhr beginnt am Donnerstag der Fan-Marsch von Schalke 04 von der Salzburger Altstadt zum Stadion nach Klessheim. Die Polizei erwartet ein großes Verkehrschaos und empfiehlt nicht mit dem Auto zu fahren - mehr dazu in: Feiertag: Staus in der Stadt Salzburg erwartet (Salzburg.ORF.at; 06.12.2016).

