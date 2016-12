Hunderte brechen täglich Abbiegeverbot

Viele Autofahrer brechen täglich ein Abbiegeverbot in der Salzburger Innenstadt. Das zeigte jetzt eine Verkehrszählung des Magistrats. Mehr als 370 Lenker missachteten ein Verbotsschild an einer Kreuzung - an nur einem Tag.

Bei der betroffenen Kreuzung handelt es sich um jene direkt vor dem Haus der Natur am Franz-Josefs-Kai. Immer wieder fahren Autos von der Müllner Hauptstraße kommend geradeaus Richtung Staatsbrücke anstatt die vorgeschriebene Schleife über den Bürgerspitalplatz zu nehmen. Das Magistrat ließ einen Tag lang den Verkehr beobachten: 376 Autofahrer waren es exakt, die die verbotene Abkürzung nahmen.

ORF

„Viele reden sich aufs Navi aus“

Wolfgang Ebner von der Verkehrspolizei hat Erfahrungen mit den ertappten Autolenkern gemacht: „Viele begründen es mit Unwissenheit, viele reden sich aufs Navi aus. Und der hauptsächliche und tatsächliche Grund ist, dass sich viele einfach diese Umfahrung sparen wollen und geben das Abkürzen auch zu.“

An der Situation wird sich aber nicht viel ändern. Die Mehrheit der Stadtregierung ist nämlich für die Verlängerung dieser Verkehrsführung durch die Stadt Salzburg. Die Zustimmung ist allerdings nicht ungeteilt. Verkehrsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) nennt die Verkehrsführung falsch. Baustadträtin Barbara Unterkofler (NEOS) hingegen verweist auf einen externen Gutachter, die Polizei und den Busbetreiber Salzburg AG. Sie alle heißen die Lösung gut und sehen keine Sicherheitsmängel, begründet Stadträtin Unterkofler.

Links: