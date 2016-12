Lenkerin fährt auf Straßenböschung: Totalschaden

In Kaprun (Pinzgau) ist Montagabend eine 21-jährige Lenkerin von der Straße abgekommen und auf eine Straßenböschung gefahren. Das Auto kam schwer beschädigt auf der Straße zum Stillstand. Die junge Frau wurde leicht verletzt.

Die 21-Jährige war auf der alten Kaprunerstraße in Richtung Zell am See (Pinzgau) unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache verlor sie auf einem geraden Straßenabschnitt die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr rechts auf die Böschung auf. Der Pkw kam schwer beschädigt wieder auf der Straße zum Stillstand. Die Lenkerin konnte ihr Fahrzeug selbstständig verlassen.

FF Kaprun

Lenkerin war alkoholisiert

Die Feuerwehr Kaprun war mit 22 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz. Polizei und Rotes Kreuz waren ebenfalls am Einsatzort. Ein durchgeführter Alkoholtest bei der jungen Frau ergab 0,5 Promille Alkohol im Blut. Die 21-Jährige wird angezeigt.