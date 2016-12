Ansturm auf Bürgerbeteiligung an Seilbahn

Das Bürgerbeteiligungsmodell der Gasteiner Bergbahnen (Pongau) hat am Wochenenden alle Erwartungen übertroffen. Innerhalb von drei Tagen zeichneten Einheimische und Stammgäste Anleihen im Wert von 1,5 Millionen Euro.

Christian Sommerbauer

Die Bergbahnen setzen auf das „Crowdfunding“-Projekt, um die neuen Schlossalmlifte in Bad Hofgastein zu finanzieren. Sie versprachen höhere Zinsen als bei der Bank: Die Kleinanleger bekommen sollen Investition nach einer gewissen Zeit entweder in Geld mit vier Prozent Zinsen zurückbekommen - oder in Gutscheinen für Liftkarten mit sieben Prozent Rendite.

Dieses Angebot traf offenbar ins Schwarze: Anteile im Wert von 1,5 Millionen Euro wurden in nur drei Tagen gezeichnet. Regelrecht überrannt wurden die Gasteiner Bergbahnen am Samstag. Da wurden sind zeitweise pro Minute Anteilsscheine in Wert von mehr als 2.000 Euro gezeichnet, schildern die Bergbahnen-Vorstände Wolfgang Egger und Franz Schafflinger.

Neue Finanzierungsrunde geplant

Der Verkauf musste gestoppt werden, denn mehr als 1,5 Millionen Euro sind bei Crowdfunding-Projekten gesetzlich nicht erlaubt. Die Gasteiner Bergbahnen wollen jetzt in einem zweiten Durchgang noch einmal Geld für die neue Schlossalm sammeln. Bei der Plattform „1000x1000“ können sich Interessierte vormerken lassen.

Link: