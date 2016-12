Bordellgäste prügeln aufeinander ein

In einem Bordell in der Stadt Salzburg kam es Freitagfrüh zwischen zwei Besuchern zu einer Auseinandersetzung. Ein 35-jähriger Finne und ein 32-jähriger Österreicher prügelten mit Fußtritten aufeinander ein.

Zwischen den beiden Männern kam es Freitagfrüh in der Lobby eines Bordells in der Stadt Salzburg zu einer Auseinandersetzung. Als der Streit eskalierte, trat der finnische Besucher mit seinen Füßen mehrmals gegen den am Boden liegenden Österreicher. Der Finne verletzte seinen Kontrahenten dabei leicht am Kopf. Der Österreicher wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Warum die beiden Bordellbesucher in Streit gerieten ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.