Ein Fünftel weniger Wahlkarten ausgestellt

Für die Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl am Sonntag sind in Stadt und Land Salzburg bislang um ein Fünftel weniger Wahlkarten ausgestellt worden. Landesweit sind es jetzt 38.205 statt 49.443 Wahlkarten.

Am Freitag meldeten die Bezirkswahlbehörden die Zahl der ausgestellten Wahlkarten an das Land Salzburg - und es waren mit Stand von Freitag 11.238 Wahlkarten weniger als bei annullierten Stichwahl am 22. Mai. Das entspreche einem Minus von rund 23 Prozent, sagt das Land.

ORF

Am geringsten ist der Rückgang bei den Wahlkarten in der Stadt Salzburg mit knapp 14 Prozent, am höchsten im Tennengau mit einem Minus von mehr als einem Drittel. In der Stadt Salzburg wurden mit Stand von Freitag 12.643 Wahlkarten ausgestellt, im Flachgau sind es 9.993 Karten. Danach folgt der Pinzgau mit 5.847 Wahlkarten vor dem Pongau mit 4.902. Schlusslicht ist Salzburgs kleinster Bezirk, der Lungau, mit aktuell 1.721 Wahlkarten.

Links: