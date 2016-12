Neuer Stadion-Rasen am 1. Dezember verlegt

Das Salzburger Stadion in Wals-Kleßheim (Flachgau) hat am Donnerstag, dem 1. Dezember, einen neuen Rasen bekommen. Der neue Belag wurde drei Spiele vor der Ligawinterpause verlegt, weil der alte Rasen zu holprig war.

Die Rasenverlegung geschehe auf Wunsch der Mannschaft und des Trainers, hieß es am Donnerstag von Red Bull Salzburg. Das alte Grün sei an manchen Stellen schwer zu bespielen gewesen. Mittelfeldspieler Valon Berisha bestätigte gegenüber dem ORF diesen Wunsch der Mannschaft: Man wolle sich aber für die Leistungen der letzten Zeit nicht auf den schlechten Rasen herausreden - die Salzburger hatten ja zuletzt eine Vielzahl von Chancen teils stümperhaft vergeben. Der Rasen sei aber wirklich schlecht zu bespielen gewesen, so Berisha.

Für Verein ein „ambitioniertes Projekt“

Dass das Grün am 1. Dezember ausgetauscht werde, sei „ungewöhnlich“ und ein „ambitioniertes Projekt“, sagte ein Vereinssprecher. Die Rasenheizung und künstliches UV-Licht sollen jetzt dafür sorgen, dass der Rasen hält.

Man wolle aber im Finish der Herbstmeisterschaft nichts dem Zufall überlassen, sagte der Vereinssprecher. Es gehe immerhin noch um sechs Punkte in der Meisterschaft und um drei in der Europa League. Am Donnerstag in einer Woche gastiert ja Schalke 04 in Salzburg. Bereits am Samstag kommt Bundesliga-Tabellenführer Altach.

Hintergrund der Rasenerneuerung dürfte auch sein, dass zuletzt nur noch rund 5.000 Zuschauer zum Spiel gegen die Admira kamen. Die Fans sind zunehmend enttäuscht - auch von der gebotenen Leistung. Der neue Rasen soll ein besseres Spiel ermöglichen.