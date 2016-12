Gestolpert: Mann schoss in Nachbarwohnung

In der Nacht auf Donnerstag hat in Salzburg-Itzling ein 20-Jähriger unabsichtlich in die Garderobe der Nachbarwohnung geschossen. Der Mann war nach dem Reinigen seiner Schrotflinte gestolpert, dabei löste sich der Schuss.

Der Vorfall passierte am Donnerstag gegen 4.20 Uhr. Der Mann hatte am Abend seine - legale - Schreckschusspistole und die Schrotflinte geputzt. In der Nacht hatte er dann ferngesehen und dabei Cannabis geraucht. Als er aufstand, ins Bett gehen wollte und dabei die Flinte aufhob, verlor er nach eigener Aussage wegen der Unordnung am Fußboden das Gleichgewicht und stolperte. Dabei löste sich ein Schuss aus der Schrotflinte.

Mehrere Türen durchschlagen

Das Projektil - eine Flintenlaufpatrone - durchschlug die Wohnzimmertüre, die Eingangstür der Wohnung des Mannes und die Tür in die Wohnung seiner 60-jährigen Nachbarin. Dort schlug das Geschoss in der Garderobe ein. Die Frau schlief während des Vorfalls, sie wurde nicht verletzt. Wenn sie aber getroffen worden wäre, wären erhebliche Verletzungen die Folge gewesen, sagte die Polizei. So wurden nur drei Jacken beschädigt, die an der Garderobe hingen.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung stießen die Polizisten auf ein nicht registriertes Kleinkalibergewehr, Munition und ein Gerät zum Zerkleinern von Marihuana. Darauf gestand der Salzburger den Cannabiskonsum. Er wird jetzt wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit, Sachbeschädigung und Suchtmittelkonsums angezeigt. Außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot über ihn verhängt.