Vier Pkw kollidiert, vier Verletzte

Die Lenker von vier Autos waren Montagabend in einen Verkehrsunfall in Bad Hofgastein (Pongau) verwickelt. Vier Menschen, darunter zwei Kinder, wurdenb vom Roten Kreuz in Spital gebracht.

Ausgelöst hat den Unfall nach Angaben der Polizei ein 87 Jahre alter Pongauer, der mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten sein soll und einen entgegenkommenden Wagen gerammt hatte.