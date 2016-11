86-Jähriger stürzte bei Holzarbeiten ab: tot

In Oberalm (Tennengau) ist ein 86-jähriger Landwirt bei Holzarbeiten rund 50 Meter abgestürzt und gestorben. Der Mann wurde von Suchtrupps im steilen Waldgelände gefunden.

Der 86-Jährige war Freitagvormittag in dem Waldstück nahe seines Hofs beim Holzarbeiten. Dabei passierte das Unglück: Der Landwirt stürzte rund 50 Meter über das steile Gelände ab und erlitt so schwere Verletzungen, dass er an Ort und Stelle starb.

Freiwillige Feuerwehr Oberalm

Leiche 200 Meter von Hof entfernt entdeckt

Die Tochter der Mannes schlug dann kurz nach Mittag Alarm, weil ihr Vater nicht zur gewohnten Zeit auf seinem Hof war. 66 Mann der Feuerwehr Oberalm, Rotes Kreuz und Polizei begannen schließlich gegen 18.00 Uhr mit einer Suchaktion. Dabei fanden sie die Leiche des 86-Jährigen rund 200 Meter von dessen Hof entfernt. Der Sprengelarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an, um den genauen Unfallhergang bzw. die Todesursache herauszufinden.