Zehntausende beim Weihnachtsshopping

Zehntausende haben am ersten Adventwochenende die Geschäfte gestürmt. In Einkaufszentren und in der Salzburger Altstadt herrschte Hochbetrieb. In den Europark in Salzburg-Taxham kamen Freitag und Samstag 75.000 Besucher.

Am Freitag kamen 37.000 in Salzburgs größtes Einkaufszentrum, am Samstag waren es noch einmal etwas mehr. Damit legte das Weihnachtsgeschäft sogar einen besseren Start hin als im Vorjahr, sagt Europark-Manager Marcus Wild. Besonders gefragt waren Spielzeug und funktionelle Sportkleidung, aber auch Nikolausgeschenke.

Auch in der Shopping Arena in der Salzburger Alpenstraße schauten sich am Samstag tausende Salzburger nach ersten Weihnachtsgeschenken um. Nur zum ersten Geburtstag des ausgebauten Shoppingcenters seien mehr Menschen gekommen, heißt es.

FMT Pictures

Riesenandrang in der Altstadt

Zufriedenheit herrschte auch in der Salzburger Innenstadt: Zwar kamen die meisten Besucher, um auf den Christkindlmarkt rund um den Dom zu gehen. Aber auch die Geschäftsleute hatten alle Hände voll zu tun, sagt Inga Horny vom Salzburger Altstadtverband. Allerdings sehen sich die Innenstadtbesucher zu Adventbeginn üblicherweise erst einmal in den Geschäften um und kaufen dann zu einem anderen Zeitpunkt - auch unter der Woche.

Ein Gradmesser für das Weihnachtsgeschäft in der Innenstadt seien aber die Altstadtgutscheine, ergänzt Horny. Von denen seien bisher deutlich mehr als im Vorjahr am Christkindlmarkt verkauft worden.