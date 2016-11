Großbrand: Feuerwehr arbeitete die Nacht durch

Der Großbrand auf einem Bauernhof in Seekirchen (Flachgau) hat für die Feuerwehren der Umgebung zu einem langen Nachteinsatz geführt: Bis Samstag, 4.30 Uhr, waren 140 Mann im Einsatz, um Brandherde zu löschen.

Das Feuer war am Freitag gegen 13.00 Uhr ausgebrochen. Es zerstörte das Stallgebäude eines Bauernhofes komplett und zog auch das Wohnhaus in Mitleidenschaft - mehr dazu in Stall eines Bauern niedergebrannt (salzburg.ORF.at; 25.11.2016).

Lob für hilfsbereite Nachbarn

Die Arbeiten dauerten die ganze Nacht über: Die Feuerwehrleute mussten Glutnester im Heu löschen und die brennenden Reste des Stalls abtransportieren. Die Feuerwehr lobte die Hilfsbereitschaft der Nachbarn: So transportierten Bauern mit ihren Traktoren Löschwasser an den Brandort und brachten verkohltes, rauchendes Heu weg. Die Ursache für den Brand und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.