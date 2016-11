Stadt Salzburg: Silvesterfeier ohne Konzert

Der Ablauf der Silvesterfeier in der Salzburger Altstadt ist jetzt fixiert worden: Es gibt kein Konzert auf dem Residenzplatz. Stattdessen legen DJs auf. Dafür wird das Feuerwerk größer, die Klangmeile am Neujahrstag wird wieder eingeführt.

In einer Sitzung am Freitag einigten sich alle Geldgeber auf den neuen Ablauf. Das Konzert sei wegen des in den letzten Jahren nachlassenden Publikumsinteresses gestrichen worden, sagte Inga Horny vom Salzburger Altstadtmarketing. Stattdessen wird es von 22.00 bis 2.00 Uhr eine Lichtshow mit DJs geben. Veranstalter der Silvesterfeier bleibt Wolfgang Weiss.

Das durch die Änderung freiwerdende Geld werde in ein größeres Feuerwerk und die Neuauflage der Klangmeile gesteckt, so Horny. Am Neujahrstag wird ab 16.00 Uhr der Bereich zwischen Herbert-von-Karajan-Platz und Altem Markt mit klassischer Musik beschallt. Die Details müssten aber noch fixiert werden, betont Horny.

