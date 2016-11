Seekirchen: Bauernhof in Vollbrand

In Seekirchen am Wallersee (Flachgau) steht seit Freitagmittag das Stallgebäude eines Bauernhofs im Ortsteil Brunn in Vollbrand. 100 Feuerwehrleute aus Seekirchen, Eugendorf und Henndorf sind im Einsatz.

Das Stallgebäude dürfte durch die Flammen komplett zerstört worden sein. Laut ersten Informationen drohen die Flammen auch auf das Wohnhaus überzugreifen. Laut Einsatzleitung der Feuerwehr Seekirchen wurden die Bewohner nicht verletzt, auch die Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Der Stall war bereits leer, als die Feuerwehr am Einsatzort eingetroffen ist.