Belgier wollte eigenen Hund aus Tierheim stehlen

Im Tierheim in der Stadt Salzburg haben Polizisten am Donnerstagabend einen Belgier festgenommen. Der 24-Jährige brach den Zwinger auf, in dem sein Hund gehalten wurde. Der Hund war ins Tierheim gebracht worden, weil sich der Mann nicht ausweisen konnte.

Der Belgier wurde bereits am Mittwoch von der Polizei am Hauptbahnhof kontrolliert. Nachdem der 24-Jährige aber keine Ausweispapiere bei sich hatte, nahmen die Beamten den Mann fest. Sein Hund wurde deshalb ins Tierheim gebracht. Als der Mann am Donnerstag wieder freigelassen wurde, suchte er das Tierheim auf und forderte die Mitarbeiter auf, seinen Hund freizulassen. Aber auch dort konnte sich der Belgier, der in Dänemark lebt, nicht ausweisen. Der Mann begann im Tierheim zu randalieren und steht im Verdacht zwei Boxen mit Spendengeldern gestohlen zu haben. Die Tierheim-Mitarbeiter konnten den Mann schließlich beruhigen.

Am Donnerstagabend aber suchte der 24-Jährige das Tierheim erneut auf und brach mit einem Bolzenschneider den Zwinger auf, indem sein Hund gehalten wurde. Ein Mitarbeiter beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Der Belgier wurde von den Beamten erneut festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht.