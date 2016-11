Hubert von Goisern: Offener Brief gegen FPÖ

Der in Salzburg lebende Volksmusikstar Hubert von Goisern hat am Dienstag in einem offenen Brief dagegen protestiert, dass seine Lieder im FPÖ-Bundespräsidentschaftswahlkampf von Norbert Hofer gespielt werden.

Der 64-jährige Künstler wandte sich in dem offenen Brief an Hofers Wahlkampfteam und an die John-Otti-Band. Diese Band spielt ja schon seit Jahren bei zahlreichen FPÖ-Wahlveranstaltungen. Hubert von Goisern schreibt darin: „Immer wieder werde ich in letzter Zeit darauf angesprochen, warum meine Lieder bei Wahlkampfveranstaltungen von Norbert Hofer zu hören sind, obwohl ich bekennender Van-der-Bellen–Unterstützer bin.“

Konrad Fersterer

Er habe sich schon in der Vergangenheit immer „sehr deutlich und öffentlich gegen die vereinfachende, reaktionäre Denke der blauen Wortführer und deren aufwieglerische Sprache gestellt“, betonte der Künstler. „Da ich die unbelehrbare Art und die fremdenfeindlichen Ansichten Hoferscher Politik nicht teile, bitte ich Sie und alle anderen Hofer-Wahlkämpfer, von einer weiteren Verwendung meiner Musik Abstand zu nehmen.“

Keine juristische Handhabe

Nach Auskunft des Managements von Hubert von Goisern geht es vor allem um seinen letzten Hit „Brenna tuats guat“ aus dem Jahr 2011. Dieses Lied werde zurzeit immer wieder bei FPÖ-Veranstaltungen gespielt. Juristisch dagegen wehren könne sich der Musiker nicht, betont sein Management - deshalb jetzt der öffentliche Protest. Denn für den Künstler ist klar: „Ich stehe für eine offene, tolerante und solidarische Gesellschaft, für den Abbau der Ängste vor dem Fremden und Neuen und nicht für das Schüren derselben.“

Bereits 2006 protestierte Hubert von Goisern mit einem offenen Brief dagegen, dass seine Lieder bei FPÖ-Wahlveranstaltungen verwendet werden - damals ging es vor allem um seinen Hit „Heast as nit“. Der Volksmusiker ist nicht der einzige Künstler, der sich gegen die Verwendung seiner Lieder für FPÖ-Veranstaltungen wehrt. Auch Schlagerstar Helene Fischer hatte sich 2012 deshalb mit der Partei angelegt - mehr dazu in Schlagersängerin wehrt sich gegen FPÖ (salzburg.ORF.at; 30.1.2012).