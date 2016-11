Drei Brände seit Montag

In einem leeren Abbruchhaus in Salzburg-Lehen ist in der Nacht auf Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Auch in Wals (Flachgau) und Rauris (Pinzgau) mussten Feuerwehrleute zu Bränden ausdrücken.

In dem alten Gebäude in Salzburg-Lehen brannte es gegen 2.00 Uhr früh in einem Zimmer im 3. Stock.

Selche in Flammen

Auch in Rauris (Pinzgau) rückten Feuerwehrleute am Montag aus, weil es in einer Selche in einem Holzschuppen einer 58-jährigen Pinzgauerin brannte. Wie sich herausstellte, hatte der starke Föhnwind Schwelgase und Sägemehl in der Schublade der Selche entzündet. Der Brand wurde von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht. Ein Ausbreiten der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Der Schuppen wurde jedoch komplett zerstört. Das Wohnhaus und die Garage wurden laut Polizei beschädigt.

Heckenbrand durch Mülltonne

Feuerwehrleute mussten Montagnachmittag auch in Wals-Siezenheim (Flachgau) einen Brand bekämpfen. Vermutlich hatte die Asche aus einer Mülltonne einen Heckenbrand ausgelöst. Die Löschversuche eines 58-jährigen Einheimischen mit einem Gartenschlauch waren fehlgeschlagen. Das Feuer griff auf eine Holzhütte über. Die Freiwillige Feuerwehr Wals konnte den Brand rasch löschen. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt.