Neuer Geburtenrekord in Schwarzach

Das Krankenhaus Schwarzach (Pongau) steuert auf einen Geburtenrekord zu. Noch nie zuvor gab es ein Jahr, in dem schon Ende November mehr als 1.000 Kinder geboren wurden. Ein Plus von zehn Prozent gegenüber 2015 zeichnet sich ab.

Die tausendste Geburt im Krankenhaus Schwarzach war Maria Katharina. Sie kam am vergangenen Wochenende zur Welt. Ein Plus von zehn Prozent mehr Geburten wäre für Schwarzach am Jahresende ein doppelt so großer Zuwachs wie im österreichweiten Durchschnitt. Die Gründe für diese Rekordzahlen seien vielfältig, sagt Chefarzt Wieland Zeilmann. Generell würden in den letzten Jahren mehr Kinder geboren.

Offenbar zieht technischer Standard viele an

Weil die Schwarzacher Kinderklinik auf dem neuesten technischen Stand sei und auch Frühgeburten gut versorgen könne, würde das Krankenhaus von immer mehr Eltern als Geburtsklinik ausgewählt. Viele Frauen kommen zum Beispiel aus dem Ennspongau oder dem Tennengau. In Schwarzach sind heuer mit 30 besonders viele Zwillinge geboren worden. Zählt man die dazu, liegt die Gesamtzahl der Schwarzacher Kinder heuer schon bei 1030.