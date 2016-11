Ärger über Suchmaschinen-Einträge

Im Flachgau sorgen automatisch erzeugte Einträge der Suchmaschine „Google“ für Ärger. Denn sie würden ohne Zustimmung und Wissen von Kleinunternehmern automatisch erstellt - und seien manchmal fehlerhaft, sagen Kritiker.

Stefan Steinhauser ist Tierarzt in Neumarkt am Wallersee (Flachgau). Die Praxis ist alteingesessen, über „Google“ hat man über die Praxis aber bisher eher Missverständliches gefunden. Die Öffnungszeiten waren falsch, Kunden haben den Tierarzt darauf hingewiesen. Sechs Tage in der Woche soll er zu haben, am Freitag dafür 24 Stunden lang geöffnet - das stand bei „Google“.

„Zuerst dachte ich mir, naja, das glaubt eh kein Mensch. Aber Leider Gottes gibt es doch so Kunden, die glauben ich steh um Mitternacht in der Praxis“, sagte Steinhauser. Ein weiteres Problem: Wenn Besitzer mit ihren Tieren einen Notfall haben und dann über die Suchmaschine nach Ärzten googlen, glauben sie, dass die Praxis zu hat, obwohl sie offen ist, stellte der Tierarzt fest.

ORF

Einträge auch große Chance für Kleinunternehmen

Solche Sucheinträge wie über den Tierarzt gibt es über tausende Kleinunternehmen österreichweit. Sie werden automatisch von Google angelegt - ohne Rückfrage mit dem Betroffenen. In den meisten Fällen seien die Einträge auch sehr hilfreich, sagte Suchmaschinenexperte Michael Kohlfürst: „Das ist das erste, das wir auch kleinen Unternehmen empfehlen, weil da auch auf den Mobiltelefonen gut sichtbar ist.“ Dann sei auch die Möglichkeit, dass man schnell gefunden werde, größer.

Suchmaschine zeigt fehlerhafte Einträge an Ein Flachgauer Tierarzt ärgert sich über automatisch erstellte Einträge der Suchmaschine „Google“.

Für Fehlerbehebung braucht man „Google“-Konto

Wenn man aber einen Fehler, wie beispielsweise bei den Öffnungszeiten ausbessern will, dann muss man sich bei Google anmelden. Das will aber der Tierarzt aus dem Flachgau nicht: „Das geht gegen meinen Willen und gegen den Strich. Denn warum soll ich Google noch mehr Daten, als eh schon bekannt sind, preisgeben?“ erklärte Steinhäusler.

Die Praxis-Öffnungszeiten werden seit kurzem ganz von alleine auf Google etwas richtiger angezeigt. Jetzt ist nur noch ein Tag falsch angegeben.

Link: