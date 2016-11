Drogen im Gefrierfach: Händler aufgeflogen

In einer Wohnung in Salzburg-Liefering sind Beamte am Freitag auf einen Drogenhändler gestoßen. Der Mann hatte Speed im Gefrierfach versteckt und verschiedene andere Rauschmittel in einem Tresor aufbewahrt.

Die Beamten der Einsatzgruppe für Straßenkriminalität hatten Hinweise erhalten, dass sich in der Wohnung möglicherweise ein Suchtmittelhandel befinde. Bereits vor der Wohnung nahmen die Kriminalisten Cannabisgeruch wahr und fanden dann rund 205 Gramm Marihuana im Schlafzimmer. In der Wohnung war eine 16-jährige Salzburgerin und ihr 25-jähriger Freund aus Syrien, sowie die Mutter der Jugendlichen.

Drogen im Tresor aufbewahrt

Im Gefrierfach fanden die Polizisten dann weitere 225 Gramm Speed. Zur Unterstützung der Durchsuchung forderten die Beamten Diensthund „Easy“ an, der bei einem Tresor auf Drogengeruch anschlug. Die beiden Bewohner gaben an, den Code nicht zu kennen, keinen Schlüssel zu haben und den Safe nicht öffnen zu können. Die Feuerwehr musste den Safe öffnen. Insgesamt stellten die Beamten 245 Stück Ecstasy Tabletten, 93 Gramm Kokain, 56 Gramm Kokainpaste, 31 Gramm Amphetamine, 225 Gramm Speed und 205 Gramm Marihuana in der Wohnung sicher.

Landespolizeidirektion Salzburg

16-Jährige nahm zuerst Schuld auf sich

Außerdem fanden die Beamten mehrere tausend Euro Bargeld. Zuerst übernahm die 16-jährige die Verantwortung gegenüber der Polizei. Die Beamten nahmen die Salzburgerin fest und brachten auch den Syrer als Zeuge zur Einvernahme. Im Zuge der Ermittlungen und Einvernahmen der beiden stellte sich allerdings heraus, dass die 16-Jährige ihren 25-jährigen Freund schützen wollte und das Suchtgift dem Mann gehört.

Mann dürfte schon länger gedealt haben

Der 25-Jährige steht nach den Aussagen in den Einvernahmen nun im Verdacht, bereits seit Längerem einen Handel mit Suchtmittel zu betreiben. Die Festnahme der 16-Jährigen wurde aufgehoben und der 25-Jährige festgenommen. Die EGS-Beamten brachten den Syrer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt nach Puch-Urstein.