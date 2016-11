Serbe getötet: Mordanklage gegen Syrer

Im Fall des 30-jährigen Serben, der am 10. Juli 2016 tot in der Badewanne in seiner Salzburger Wohnung gefunden wurde, hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage gegen zwei 19-jährige Syrer erhoben. Einer wird des Raubmordes beschuldigt, einer des schweren Raubes.

Die beiden Burschen sind rund zwei Wochen nach der Tat festgenommen worden. Sie gaben an, dass sie ihren Bekannten „nur ausrauben“ wollten. Einer der beiden Verdächtigen wird von der Staatsanwaltschaft wegen Mordes und Raubes beschuldigt, der zweite wegen schweren Raubes. Einen Prozesstermin gibt es noch nicht.

„Nicht gewusst, das Würgen tödlich ist“

Der Erstangeklagte, der den Mann erwürgt haben soll, zeigte sich im Ermittlungsverfahren zu den Vorwürfen grundsätzlich geständig. Er habe aber nicht gewusst, dass durch längeres, festes Würgen ein Mensch getötet werden könne, lautete die Rechtfertigung des Asylwerbers. Sein mautmaßliche Komplize, ein anerkannter Flüchtling, gestand den Raub ein, bestritt aber, den 30-Jährigen geschlagen oder gewürgt zu haben.

Schwere Misshandlungen

Laut Anklage haben die beiden ihr Opfer geschlagen, gewürgt und an Händen und Füßen mit einem Klebeband gefesselt, wie der Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg, Robert Holzleitner, der APA am Freitag auf Anfrage erklärte. Die Burschen hätten den Serben gezwungen, ihnen den Code seiner Bankomatkarte zu nennen. Während der Zweitangeklagte versucht habe, mit der Karte Geld zu beheben, habe der Erstangeklagte den 30-Jährigen weiter misshandelt und so lange gewürgt, bis eine Kompression der Halsstruktur und eine massive Verletzung des Kehlkopfes eingetreten sei, sodass der Mann verstorben ist, schilderte der Staatsanwalt.

Wohnung geplündert

Laut polizeilichen Ermittlungen ließen die Täter anschließend in der Badewanne Wasser ein, gaben Waschpulver und Shampoo dazu, um Spuren zu verwischen. Dass die Leiche später in der Wanne ohne Wasser entdeckt wurde, liegt an einem undichten Stöpsel: Das Wasser floss langsam von allein ab. Danach plünderten die Täter noch die Wohnung ihres Opfers und nahmen sämtliche Gegenstände mit, davon mindestens 45 Kleidungsstücke, aber auch ein Handy und eine Geldtasche.

„Auffälliger Wuschelkopf“

Nachbarn beobachteten die beiden Syrer beim Verlassen des Hauses. Einer der beiden wurde als auffälliger „Wuschelkopf“ beschrieben. Kriminalisten fanden am Tatort dann auch noch eine Asylkarte, auf dessen Foto ein „Wuschelkopf“ abgebildet ist. Sie gehörte einem der beiden Verdächtigen. Dieser wurde drei Tage nach der Tat von der bayerischen Polizei bei der Einreise nach Deutschland in Freilassing gestoppt. Er trug Kleidung des getöteten Serben. Außerdem hatte er eine E-Card und eine Bankomatkarte bei sich, wobei die Bankkarte auf den Namen eines anderen 19-jährigen Syrers ausgestellt war. Die Spur zum zweiten Verdächtigen war gefunden. Auch bei der Festnahme trug das Duo Kleidung des Getöteten.

Immer wieder Männer nach Hause genommen

Die Beschuldigten dürften ihr späteres Opfer beim Salzburger Hauptbahnhof kennengelernt haben. Dort hatte der 30-Jährige die Toiletten betreut. Dabei hatte er laut den Ermittlern immer wieder Männer kennengelernt, die er dann zu sich nach Hause mitgenommen habe. Der Serbe soll das Duo selbst in die Wohnung gelassen haben. Die Ermittler fanden keine Einbruchsspuren, obwohl die Wohnung stark durchwühlt war.

Die Anklage gegen die beiden Syrer wurde am 14. November beim Landesgericht Salzburg eingebracht, ist aber noch nicht rechtswirksam. Sie wurde den Verteidigern bereits zugestellt. Die Einspruchsfrist beträgt 14 Tage.

Link: