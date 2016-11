Köstendorf: Katze alle Zehen abgeschnitten

In Köstendorf (Flachgau) ist eine Katze mit schweren Verstümmelungen gefunden worden. Ein Unbekannter hat dem Tier alle Zehen abgeschnitten. Das schwer verletzte Kätzchen muss in einer Klinik künstlich ernährt werden.

Die Verstümmelungen waren bereits mehrere Wochen alt, als Passanten die gequälte Katze in Köstendorf fanden. Die Wunden an den Pfoten waren stark entzündet, zudem hatte das Tier hohes Fieber, Durchfall und war von diversen Parasiten befallen.

Die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe in Lochen am See (Braunau) erstattete Anzeige und schrieb 1.000 Euro Belohnungsgeld für Hinweise aus, die zum Täter führen.