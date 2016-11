FPÖ-Bezirkspolitiker drohte, Freundin zu töten

Jener 31-Jährige, der am Sonntag in Taxenbach (Pinzgau) seiner Freundin gedroht haben soll, sie zu töten, ist ein hochrangiger FPÖ-Bezirkspolitiker. Der Mann sei am Dienstag aus der Partei ausgetreten, sagte FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek.

Die 26-jährige Freundin des Bezirkspolitikers hatte laut Polizei am Sonntag die Behörden alarmiert, nachdem sie der Mann so schwer bedroht haben soll. Polizisten nahmen den 31-Jährigen in der Wohnung vorübergehend fest und stellten dabei auch drei Langwaffen, eine Faustfeuerwaffe und Munition sicher - mehr dazu in Drohungen mit Waffen: Zwei Festnahmen (salzburg.ORF.at; 14.11.2016).

Der Bezirkspolitiker ist Sportschütze und besitzt legal mehrere Waffen. Der Mann wird wegen Verdachts der Körperverletzung und versuchter schwerer Nötigung auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Parteiaustritt wegen „laufenden Verfahrens“

Wie FPÖ-Landeschefin Svazek am Dienstag zur APA sagte, sei der Mann mit sofortiger Wirkung aus der Partei ausgetreten: „Grund dafür ist das laufende Ermittlungsverfahren“, so Svazek. Der 31-Jährige selbst war für die APA am Dienstag nicht erreichbar. Laut Polizeibericht soll der Mann seine Freundin seit einiger Zeit in der gemeinsamen Wohnung immer wieder bedroht und auch körperlich attackiert haben. Ihr zufolge gab es in der Vergangenheit immer wieder Beziehungsprobleme. Dabei habe sie der Mann bespuckt, zu Boden gedrückt und am Körper verletzt.

Der Bezirkspolitiker hatte bereits in der Vergangenheit Kritik für provozierende Postings in Sozialen Medien einstecken müssen.