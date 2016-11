Maria Alm: Kalb aus Güllegrube gerettet

In Maria Alm (Pinzgau) wurde die freiwillige Feuerwehr am Sonntag zu einem besonderen Einsatz gerufen. Auf einem Bauernhof war ein Kalb in eine Güllegrube gestürzt und drohte zu ertrinken.

FF Maria Alm

Kurz vor 10.00 Uhr waren die Einsatzkräfte in Maria Alm alarmiert worden. Im Ortsteil „Griesbachwinkl“ war am Hof des Kronreithbauern ein Kalb in eine Güllegrube gestürzt. Das Tier drohte darin zu ertrinken. Die Feuerwehrleute begannen sofort damit die Grube mittels Tauchpumpen auszupumpen.

Gleichzeitig stiegen zwei Feuerwehrmänner mit schwerem Atemschutz und einem Hubgurt in die Güllegrube hinunter. Mittels eines Traktors konnte das Kalb schließlich am Gurt hängend aus der Grube gezogen und gerettet werden. Weder die Einsatzkräfte noch das Kalb wurden bei dem Unfall verletzt. Insgesamt waren 20 Mann der Feuerwehr Maria Alm im Einsatz.