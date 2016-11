Altstadt: Silvesterfeier nicht abgesagt

Die große Silvesterfeier in der Salzburger Altstadt soll heuer anders ablaufen als bisher, aber nicht abgeschafft werden. Das betont der Altstadtverband, nachdem befürchtet worden war, sie wäre abgeschafft worden.

FPÖ und NEOS hatten laut Medienberichten heftig gegen ein geplantes Aus für die Silvesterfeiern protestiert. Doch dieses Aus sei nie zu Diskussion gestanden, wird nun betont.

Wahrscheinlich ohne Musikbühne

Allerdings werde heuer „in etwas anderer Form“ als in den vergangenen Jahren gefeiert, sagt Inga Horny vom Salzburger Altstadtmarketing. Denn das bisherige Konzept mit einer Band auf der großen Konzertbühne auf dem Residenzplatz habe sich im Lauf der Zeit überlebt: „Der Veranstalter sagt, das Bühnenprogramm wird zunehmend weniger angenommen, zum Leidwesen der betreuenden Gastronomen. Die Leute kommen in die Stadt, um vom Kapitelplatz oder anderen Orten das Feuerwerk anzuschauen.“

Klangmeile an der Salzach bleibt

Die Konzertbühne soll es voraussichtlich nicht mehr geben. Das dadurch freie Geld will das Altstadtmarketing in ein größeres Feuerwerk stecken. Zudem soll auch wieder die Klangmeile entlang der Salzach am Neujahrstag stattfinden. Diese öffentliche Übertragung des Neujahrskonzerts sei von Touristen und Einheimischen immer wieder gewünscht worden. Das genaue Silvesterprogramm in der Altstadt ist noch nicht fix. Die nächste Besprechung ist kommende Woche.