SV Grödig sucht Sponsoren für Erste Liga

Beim Fußballverein SV Grödig (Flachgau) will man in der Winterpause über einen möglichen Aufstieg von der Regional- in die Erste Liga entscheiden. Laut Manager Christina Haas hängt die Rückkehr in den Profifußball von Sponsorengesprächen ab.

Für die Erste Liga wäre laut Haas ein Budget von rund zwei Millionen Euro notwendig. Grödig ist nach dem Abstieg, schweren Turbulenzen und Misserfolgen in den letzten Jahren nun wieder voll im Aufwind und Spitzenreiter der Regionalliga. Die Entscheidung über den Profifußball soll bis Mitte Jänner fallen. Abgabetermin für den Lizenzantrag wäre der 15. März.

Stratege und Weichensteller

In Grödig hängt wie immer (fast) alles von Manager Christian Haas ab. Er hat vor Jahren mit seinem Engagement im Verein den Weg in die Bundesliga ermöglicht. Er hat im Sommer 2016 aber auch die Notbremse gezogen und sich vom Profi-Fußball verabschiedet. Die „Erste Liga“ sei nicht wirtschaftlich und erst nach einer Reform eine neue Überlegung wert.

Der erfolgreiche Herbst in der Regionalliga hat Haas aber wieder zum Nachdenken gebracht. Grödig-Trainer Andreas Fötschl hat in kürzester Zeit eine Mannschaft geformt, die den Titel holen könne: „Das Thema Aufstieg entscheiden wir Ende Dezember. Wenn es nicht so sein sollte, wird die Welt nicht untergehen. Die Meisterschaft wird nächstes Jahr entschieden.“

Aufstieg: Es sticht wieder der Hafer

Abhängig ist die Rückkehr vor allem von den Sponsoren. Manager Haas rechnet für die „Erste Liga“ mit dem vierfachen Regionalliga-Budget - also mit rund zwei Millionen Euro. Sportlich wäre es reizvoll den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, heißt es bei den Grödigern.

Trainer Andreas Fötschl ist 43, hauptberuflicher Polizist und war viele Jahre ein erfolgreicher Spieler im Fußball-Unterhaus. Anfänglich wurde er eigentlich als Trainer des 1b-Teams nach Grödig gelotst. Nun steht Fötschl mit der Ersten des Vereins ganz oben.

Entscheidung bis 15. Jänner

Die nächsten Wochen werden für Fötschl auf jeden Fall ruhiger. Manager Haas bemüht sich um neue Sponsoren für den Aufstieg in die Erste Liga. Bis spätestens 15. Jänner soll die Entscheidung bekanntgegeben werden. Und bis 15.März müssten die Grödiger ihre Lizenz beantragen.

