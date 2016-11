Finanzausgleich: Neun Mio. mehr für Salzburg

Das Land Salzburg bekommt künftig ca. neun Mio. Euro pro Jahr mehr aus dem Steuertopf des Bundes als bisher. Kleine, arme Gemeinden sollen künftig besser dastehen. Das haben der Bund und die neun Landesregierungen beschlossen.

Die Einigung kam am Montagvormittag. Die Verhandlungen waren heuer deswegen so langwierig, weil der Bund in den vergangenen Jahren viele Aufgaben - und damit die Kosten - an die neun Landesregierungen und die Gemeinden übertragen hatte. Themen sind dabei Asylwerber, Kinderbetreuung und Gesundheitsausgaben.

Finanzreferent lobt Abschluss

Aus Salzburger Sicht sei der Abschluss sehr positiv zu bewerten, sagt der Finanzreferent und Landeshauptmannstellvertreter Christian Stöckl (ÖVP): „Unter dem Strich werden wir zusätzlich neun Millionen Euro pro Jahr mehr bekommen. Das ist die Abgeltung für zusätzliche Aufgaben.“

Noch Verhandlungen mit Gemeinden

Stöckl nennt auch das Spitalswesen, den Sozialbereich und besonders die Kinderbetreuung, die nun mehr Geld bekommen sollen. Auch kleinere Gemeinden sollen künftig besser unterstützt werden. Die genauen Zahlen würden erst bei Gesprächen mit Gemeinde- und Städtebund festgelegt, sagt Stöckl.