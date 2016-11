Männer ließen Drachen mit NS-Symbolen steigen

Freitagnachmittag hat die Polizei in der Salzburger Innenstadt zwei 21-Jährige gefasst, die einen Flugdrachen mit NS-Symbolen steigen ließen. Einer der beiden ist bereits wegen Wiederbetätigung vorbestraft.

Passanten beobachteten, dass die zwei Salzburger am Müllnersteg den Drachen steigen ließen und alarmierten die Polizei. Die Beamten fassten die beiden 21-Jährigen. Dabei stellten sie fest, dass die Salzburger eine Flugdrachen in Gestalt eines Adlers mit der Zahl „88“ für „Heil Hitler“, SS-Runen, einem Hakenkreuz und einem rot ausgemalten Eisernen Kreuz versehen hatten.

Polizei Salzburg

Hitlerbilder in Wohnung gefunden

In der Wohnung der beiden Männer fanden die Beamten auch noch Hitlerbilder und andere Gegenstände, die auf eine nationalsozialistische Gesinnung schließen lassen. Einer der beiden war zudem im Februar wegen einer Übertretung des NS-Verbotsgesetzes rechtskräftig verurteilt worden. Er wurde in die Justizanstalt in Untersuchungshaft gebracht. Der andere 21-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt.