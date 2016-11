Sexuelle Attacke auf 15-Jährige war erfunden

Der angebliche sexuelle Übergriff auf eine 15-Jährige in der Nacht auf Donnerstag in Salzburg-Lehen hat nie stattgefunden. Das Mädchen gab am Freitag zu, dass sie ihn erfunden hatte, weil sie zu spät nach Hause gekommen war.

Die 15-Jährige hatte ihre Eltern gesagt, dass sie am Mittwoch gegen 22.00 Uhr auf dem Weg von der Bushaltestelle nach Hause von drei unbekannten Männern angegriffen worden sei. Einer habe sie festgehalten, der andere gegen ihren Willen geküsst, ein dritter habe ihr die Unterhose heruntergezogen und in den Genitalbereich gegriffen, gab die junge Salzburgerin zunächst an - mehr dazu in 15-Jährige sexuell attackiert (salzburg.ORF.at; 3.11.2016).

Ermittlern fielen Widersprüche auf

Allerdings fanden die Beamten des Landeskriminalamtes bei ihren Befragungen und Ermittlungen einige Widersprüche in den Angaben der 15-Jährigen. Deshalb wurde die Jugendliche am Freitag noch einmal vernommen und mit diesen Ungereimtheiten konfrontiert.

Die 15-Jährige gab daraufhin zu, dass sie den Vorfall frei erfunden hatte. Sie war am Mittwoch zu spät nach Hause gekommen - und habe sich deshalb nicht anders zu helfen gewusst, als die Attacke als Ausrede zu erfinden, sagte sie den Polizisten. Die 15-Jährige wird jetzt selbst angezeigt - wegen Vortäuschens einer mit Strafe bedrohten Handlung. Dafür beträgt die Höchststrafe sechs Monate Haft.