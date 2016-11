Herbstferien bald jedes Jahr fix?

Viele Schulen haben „schulautonome Tage“ heuer so gelegt, dass sich Ende Oktober und Anfang November eine Art Herbstferien ausgingen. 2010, als die damalige SPÖ-ÖVP-Landesregierung das einführen wollte, gab es noch Proteste dagegen. Was hat sich geändert?

ORF.at/Carina Kainz

Gähnende Leere in vielen Salzburger Schulen freut die Schüler. Herbstferien sind allerdings seit Jahren für Eltern, Schüler und Lehrer auch ein Reizthema. Weil der Landesschulrat heuer für alle am „Fenstertag“ - dem 31. Oktober - freigegeben hat, haben viele Schulen ihre „schulautonomen Tage“ gleich passend aufgeteilt.

„Gut für Kinder aus der Gastronomie“

Für die Hälfte aller Berufsbildenden Höheren Schulen haben sich dadurch Herbstferien ergeben, sagt Elternvertreterin Heidrun Eibl-Göschl: „Besonders Innergebirg gibt es den Wunsch der Schulpartner für Herbstferien. Damit konnten Kinder von Hoteliersfamilien mit ihren Eltern ein paar Urlaubstage verbringen – auch auf Reisen.“

Vertreter von Eltern und Lehrergewerkschaft haben das Thema am Donnerstag in der Radiosendung „Mittagszeit“ im ORF Landesstudio diskutiert. Freie Schultage sind logistisch ein Spagat. Zwischen dem, was die Schulen autonom entscheiden dürfen, und dem, was für Familien bzw. Alleinerzieher und Berufstätige passt.

Chaos durch verschiedensten Termine?

Für Eltern kann es oft ein Nachteil sein, wenn ihre Kinder in verschiedenen Schulen zu unterschiedlichen Zeiten frei haben, sagt Claudia Dörrich von der Lehrergewerkschaft: „Der Landesschulrat gibt zwei Tage vor. Ich könnte mir vorstellen, im Herbst vielleicht noch eine Empfehlung abzugeben. Wenn schon eine Woche Freizeit entstehen könnte, dann vielleicht, welche Tage es sein könnten. Damit es nicht an den Schulen unterschiedliche Tage gibt.“

Als die Landespolitik unter der damaligen LH und Bildungsreferentin Gabi Burgstaller (SPÖ) vor vier bis fünf Jahren noch Herbstferien einführen wollte, lehnten Schüler, Eltern und Lehrer das nahezu geschlossen und vehement ab. Nun zeigt sich: Herbstferien funktionieren, wenn sie sich die Schulen selbst verordnen.

Bedarf offenbar doch vorhanden ORF-Redakteurin Gertrud Stabauer hat die neue Debatte um Herbstferien verfolgt und diesen TV-Bericht gestaltet.

Links