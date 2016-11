Lasertherapie gegen Schnarchen

Eine Salzburger Medizinerin hat möglicherweise eine wirksame Behandlung gegen Schnarchprobleme und Apnoe gefunden. Eine Lasertherapie soll das Problem lösen. Die Behandlung kostet 1.300 Euro.

50 Patienten haben sich bereits der Lasertherapie gegen das Schnarchen unterzogen. Birgit Weiss, Ärztin für Lasertherapie, entdeckte die Wirkung des Lasers bei einem Kongress in den USA. „Die Ursache des Schnarchens ist prinzipiell ein schlaffer Gaumen. Der Gaumen verlegt die Atemwege, führt zum Schnarchen und zur gefährlichen Apnoe“, sagte Weiss. Der Laser induziere Hochleistungsenergie in das Gewebe und führe zu einer Faserumstrukturierung. „Dabei kommt es zu einer Straffung des Gewebes“, erklärte Weiss.

ORF

Vier von fünf Patienten hilft die Lasertherapie

Anneliese Mader reiste aus Innsbruck an, um sich der Spezialbehandlung zu unterziehen. Sie erwartete sich viel von der Lasertherapie, weil sie schon seit längerem unter Apnoe - also nächtlichen Atemaussetzern - und unter Schnarchattacken leidet. Patient Jörg Sattler hat die Lasertherapie bereits gemacht. Davor hat auch an Atemaussetzern gelitten. „Ich hab mir gedacht, wenn es hilft, dann passt es - und es hat geholfen." Das konnte auch seine Frau Christa bestätigen: " In der ersten Nacht bin ich aufgewacht und dachte mir, dass er wieder diese Aussetzer hat. Dabei hat er ganz friedlich geschlafen - und es war kein Schnarchen und deswegen sehr angenehm.“

ORF

Behandlung kostet 1.300 Euro

Über die Wirkung des Lasers gibt es noch keine Langzeitstudie. Allerdings melden vier von fünf Betroffenen einen positiven Effekt. Drei Behandlungen sind notwendig, die Gesamtkosten liegen bei 1.300 Euro.