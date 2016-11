Arbeitslosigkeit im Oktober gesunken

Die Arbeitslosigkeit ist im Oktober im Salzburg im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktservice (AMS). Grund dafür sei die anspringende Konjunktur.

Mit 31. Oktober waren in Salzburg 16.135 Menschen als arbeitslos gemeldet, dazu kamen noch 2.944 Personen in AMS-Schulungen. Insgesamt sind das um mehr als 700 Jobsuchende weniger als Ende Oktober des Vorjahres.

Die Arbeitslosenquote lag im Oktober in Salzburg bei 6,2 Prozent - im Bundesländervergleich an zweiter Stelle hinter Oberösterreich. Allerdings ist die Arbeitslosigkeit im Oktober im Bundesland Salzburg traditionell höher als in anderen Monaten - da im Tourismus viele Betriebe zwischen Sommer- und Wintersaison ihre Angestellten stempeln schicken.

43 Prozent mehr offene Jobs als vor einem Jahr

Für Siegfried Steinlechner, Salzburger Landesgeschäftsführer des AMS, zeigen die aktuellen Zahlen, dass sich die positive Konjunkturentwicklung der letzten Monate fortsetzt. So stieg mit Ende Oktober auch die Zahl der gemeldeten offenen Stellen auf 4.179 - um 43 Prozent mehr als im Oktober des Vorjahres.

Für den AMS erfreulich ist auch, dass die bisher stetig steigende Arbeitslosigkeit bei Älteren nun kaum mehr wächst - im Oktober gab es lediglich ein Plus von 0,8 Prozent. Bei jungen Arbeitskräften bis 24 Jahre sinkt die Arbeitslosigkeit mit minus sieben Prozent weiterhin überproportional.

Österreichweit mehr Arbeitslose

Österreichweit ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober hingegen weiter gestiegen - um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr - mehr dazu in - Arbeitslosigkeit verfestigt sich (oesterreich.ORF.at; 2.11.2016).

