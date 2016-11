Roberto Blanco auf dem Weg der Besserung

Der deutsche Schlagerstar und Wahl-Salzburger Roberto Blanco befindet sich nach seiner Einlieferung in das Kepler-Klinikum in Linz auf dem Weg der Besserung. Blanco klagte am vergangenen Wochenende über Schmerzen im Brustbereich.

Roberto Blancos Zustand ist stabil. Das bestätigte am Dienstag ein Freund der Familie, der sich derzeit auch um das Management von Blanco kümmert. Der Entertainer werde in den kommenden Tagen aus dem Spital entlassen. Der 79-Jährige klagte am Sonntag auf dem Weg von Linz nach Salzburg über Schmerzen im Brustbereich und war daher ins Kepler-Uniklinikum gebracht worden.